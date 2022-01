VSV start verkeerscampagne: "Stop op tijd voor een powernap”

Laakdal 89 jaar maar Mil fluit nog elk weekend voetbal­match: “Hij loopt nog meer dan sommige van onze spelers”

Toen Mil Bos (89) zijn carrière begon als scheidsrechter, moest de Braziliaanse stervoetballer Pelé nog zijn eerste wereldkampioenschap winnen. Vandaag, 65 jaar later, leidt de Kempenaar nog steeds élk weekend een match in goede banen op het veld van FC De Ware Vrienden in Laakdal. Des te opvallender: al die jaren gebruikt hij nog steeds hetzelfde fluitje. De sportieve tachtiger werd zaterdag in de bloemetjes gezet. “Mil is twee dingen trouw gebleven in zijn leven: zijn vrouw en zijn fluitje”, lacht voorzitter François Van Gehuchten.

