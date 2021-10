VRT wil ‘topschermgezicht’ met een beperking: “Ze worden te vaak in een ‘ocharme-sfeer’ afgebeeld”

Showbizz William Boeva kritisch voor media: "Laat mensen met een beperking presente­ren”

16 september William haalde (31) vandaag de kranten over een incident waar enkele jongeren hem uitlachten. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ getuigt de stand-upcomedian over het voorval, zijn leven in een rolstoel, het boek dat hij aan het schrijven is en de impact van zijn beperking op z'n relatie. Volgens Boeva komen mensen met een beperking komen nog altijd te weinig in de aandacht.