VRT vraagt meer geld van Vlaamse regering: opnieuw indexatie van ‘werkingsmiddelen’, want “de rekker dreigt op te geraken”

Ondanks de besparin­gen: VRT geeft twee nieuwe gezichten exclusivi­teits­con­tract boven 300.000 euro

In 2021 verdienden zes bekende VRT-gezichten en -stemmen meer dan 300.000 euro bruto per jaar. Dat leverde heel wat kritiek op, ook binnen de VRT. Uit het jaarverslag van de VRT blijkt dat in 2022 niet zes, maar acht gezichten zo’n duur exclusiviteitscontract binnensleepten. CEO Frederik Delaplace zal het verslag donderdag in het Vlaams Parlement voorstellen, maar wij konden het al inkijken: in totaal verdienden 19 schermgezichten en radiostemmen vorig jaar minstens 100.000 euro.