VRT-radiozenders brengen nu ook verkeersnieuws voor fietsers: “Een symbolische beslissing”

Advocaat Walter Damen: “Het zou me een plezier doen als er evenveel aandacht zou gaan naar preventie als naar drugge­bruik”

17:49 Operatie Sky is nog altijd volop aan de gang in ons land. Gisteren werd er bijvoorbeeld nog 1,6 ton drugs gevonden in Luik. Maar voor advocaat Walter Damen is het vooral belangrijk om aandacht te geven aan drugspreventie.