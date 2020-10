VRT-journaliste Sofie Demeyer wordt woordvoerster bij minister Verlinden

Tremelo Hond bijt 83-jarig baasje dood nadat beest ontsnapt in natuurge­bied

14:24 In natuurgebied Bolloheide in Tremelo, tussen de Grootlosestraat en de Van Maelelaan, werd donderdagnamiddag het levenloze lichaam aangetroffen van de 83-jarige F.R. De tachtiger overleefde de aanval van zijn hond, ras cane corso, niet. Hij had het beest nog maar enkele maanden in huis genomen.