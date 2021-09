VRT-journalist Koen Wauters en het bijzondere liefdesverhaal van zijn ouders: “Mijn vader was priester, mijn moeder non”

Stralend weekend met temperatu­ren tot 26 graden, ook volgende week zomers weer

6:33 Vandaag is er aanvankelijk kans op lage wolkenvelden in het noorden van het land. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het meestal zonnig. In de loop van de dag komen er enkele wolkenvelden vanaf Frankrijk het land binnen, en na de middag is er in de streken langs de Franse grens een klein buitje niet uitgesloten. Het blijft warm met maxima tussen 20 graden op de Ardense hoogvlakten, 22 graden aan zee en 24 of 25 graden in de meeste andere streken.