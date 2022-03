VRT, DPG Media en SBS roepen op tot steun aan Oekraïense bevolking met campagne

Nijlen Gezin van Goedele wil Oekraïense vluchtelin­gen opvangen: "Als dit bij ons zou gebeuren, zouden we hetzelfde willen”

Mensen van over heel Vlaanderen springen momenteel in de bres voor Oekraïense vluchtelingen. Onder het motto #PlekVrij meldde ook het gezin van Goedele (34) uit Nijlen zich aan om vluchtelingen bij haar thuis op te vangen. Haar drie zoontjes zullen dan wel samen in één kamer moeten slapen, maar dat is volgens Goedele het minste wat ze kan doen. “Ik ken iemand in Oekraïne, en ik ben altijd bang als ze een paar uur niet actief is geweest op Facebook”, aldus Goedele.

