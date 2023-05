VRT-directie doet concrete voorstellen aan vakbonden: “Gesprek was zeer constructief”

IN BEELD. Temperatu­ren tot 24 graden: Vlamingen genieten van mooie weer op terrasjes en in parken

Vandaag is de warmste dag van het jaar tot dusver. Over heel Vlaanderen klimt het kwik vlotjes boven de 20 graden. Op verschillende plekken genieten mensen van het mooie weer. Terrasjes zitten afgeladen vol en ook in de parken is het gezellig druk.