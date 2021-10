VRT brengt voortaan ook informatie voor fietsers in verkeersbulletin op radio

Zo rijdt de Vlaming met de elektri­sche fiets: 1 op 5 rijdt op hoogste stand, 1 op 3 draagt geen helm en 1 op 3 is al eens gevallen

29 september Vorig jaar heeft 1 op de 6 Belgen een elektrische fiets gebruikt. Elk jaar wint deze vervoerswijze aan populariteit. Terwijl de elektrische fiets in Vlaanderen goed ingeburgerd is, maakt de fiets met ondersteuning nu pas opgang in het zuiden van het land. 4 op de 10 mensen die in Wallonië en Brussel met een elektrische fiets rijden, hebben die afgelopen jaar gekocht. In Vlaanderen daarentegen rijden meer dan 3 op 10 elektrische fietsers al meer dan 3 jaar met een motortje. “Mogelijk heeft de gezondheidscrisis een rol gespeeld in de groei van de elektrische fiets in het zuiden van het land", aldus verkeersinstituut Vias, dat elektrische fietsgebruikers bevroeg. Ook opvallend, en een tikje paradoxaal gezien de aard van het landschap: in Vlaanderen rijden, in vergelijking met Wallonië, dubbel zoveel elektrische fietsers steevast op de hoogste stand van ondersteuning.