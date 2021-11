Vrouwenorganisatie Zonta stelt sensibiliseringscampagne op over seksueel geweld

Onze opinie. “Deze piek was al in augustus voorspeld. Pas deze week dacht de regering aan een plan”

Elke golf pakken we aan alsof het de laatste is. Nog even volhouden. De vrijheid lonkt. En een applausje graag voor al die overwerkte verpleegkundigen en huisartsen. Ook deze piek is geen verrassing. Al in augustus voorspelden modellen voor deze maand een piek tot duizend patiënten op intensieve zorg. Toch zijn de maatregelen opnieuw halsoverkop genomen, moeten discotheken zich vanaf dit weekend -met een paar dagen voorbereiding- plots op zelftests voorzien en worden onze huisartsen onder de voet gelopen. De echte uitdaging voor deze regering is niet de vierde golf -schrijft adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen- maar hoe we ook de komende jaren de maatschappij organiseren op één mét corona,

7:18