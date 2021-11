Vrouwen protesteren tegen commercieel draagmoederschap in Brussel: “Niet kopen, adopteren!”

Een twintigtal vrouwen verzamelden ‘s middags voor The Hotel, aan de Waterloolaan in Brussel, om te manifesteren tegen het houden in het hotel van een evenement rond commercieel draagmoederschap. Het salon ‘Men having babies’ heeft als doel koppels van hetzelfde geslacht de sociale, juridische en medische aspecten van draagmoederschap te presenteren.

“Vrouwen mogen niet worden uitgebuit”, scandeerden de demonstranten die gekleed waren als dienstmeisjes. “Niet kopen, adopteren”, stond er op pancartes.

Emancipatie

De protestactie werd georganiseerd door de Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood (CIAMS), die campagne voert voor adoptie, en ruimer voor de emancipatie en autonomie van vrouwen, met name door toegang tot anticonceptie en abortus. Voor de demonstranten bevordert het evenement commercieel draagmoederschap, wat strijdig is met respect voor de fysieke integriteit en vrijheid van vrouwen.

“Kinderen zijn geen koopwaar”

In België is er momenteel geen duidelijk omschreven wettelijk kader dat draagmoederschap regelt. Deze manier van voortplanting is dus niet verboden, maar de draagmoeder blijft wettelijk de moeder.

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys heeft bij het parket en de procureur van Brussel een klacht ingediend tegen de organisatie van de beurs en gevraagd een onderzoek te starten. “Ik heb er geen probleem mee dat er informatie wordt verstrekt over draagmoederschap. Wat wel een probleem is, is het feit dat de beurs commercieel draagmoederschap faciliteert. Hoewel er geen wettelijke regeling rond draagmoederschap is in België, is het wel duidelijk dat betalen voor een kind indruist tegen onze openbare orde. Kinderen zijn geen koopwaar”, liet hij daags voor het evenement weten in een mededeling.