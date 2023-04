Vrouwen krijgen hogere factuur bij de garage, bewijst VTM-programma: “Laat een man bellen en je bespaart vijf procent”

In het VTM-programma ‘Ze zeggen dat’ onderzoeken Dina Tersago en Andy Peelman of vrouwen meer moeten betalen in de garage. Spoiler: já. Na een experiment bij 100 garages in Vlaanderen blijkt dat er voor vrouwen extra wordt doorgerekend, gemiddeld zo’n 42 euro meer. In Limburg gaat het zelfs om 100 euro meer. “Laat een man bellen en je bespaart vijf procent”, klinkt het.