"Vrouwen ervaren vaker dan mannen geur- en smaakverlies na coronabesmetting"

Het coronavirus kan de cellen van het reukslijmvies in de neus aantasten waardoor je veel minder of zelfs helemaal niets meer kan ruiken. Studio Brussel-presentatrice Michèle Cuvelier raakte in september besmet en ontwaakte ‘s ochtends zonder smaak- en geurzin. Even ruiken of de yoghurt in de koelkast nog wel goed is, ging niet meer, zei ze aan Terzake. Ook ruiken of de kleren nog fris genoeg waren, lukte niet meer. Met een blinddoek om proefde ze zelfs geen verschil tussen een glas melk en een glas vodka. Gelukkig kwam haar geur- en smaakzin na een goede week terug. Iets wat bij longarts Kim Demuynck niet het geval was. Zij liep in april een coronabesmetting op. Haar zoontje en partner snuffelen, lukte niet meer. Evenmin kon ze nog haar lichaamsgeur waarnemen. Na vier maanden kwam haar smaak en geur maar heel beperkt terug. Het ontbreken van enig perspectief maakt haar triestig en angstig.

Proeven is 70% ruiken en 30% smaken

Het wegvallen van smaak en geur is een onderschat probleem in de coronapandemie. De proefervaring loopt voor 70% via de reuk en voor 30% via de smaakpapillen op de tong. Wie niet meer ruikt, kan niet meer normaal proeven. Een remedie hiertegen is er nog niet. Het reukorgaan is neurogeen, je kan het net als een geheugen trainen. Artsen zetten in op reuktraining waarbij mensen twee keer per dag aan flesjes met etherische oliën ruiken. De betrokkenen moeten ruiken en daarna ervaren of ze de geur kunnen thuisbrengen met de naam op het flesje. Bedoeling is zo de teruggroei van de aangetaste cellen in het reukorgaan te stimuleren.

Volgens internationaal onderzoek ervaart 40 à 60 procent van de coronazieken geur- en smaakverlies. Gelukkig heeft 90% een maand later daar geen last meer van. Tien procent van hen kampt met langdurige problemen. Het is volgens neus-, keel- en oorarts professor Laura Van Gerven (UZ Leuven) moeilijk in te schatten wat de gevolgen op lange termijn zijn. De chirurg merkt wel op dat het verliezen bij de smaak en geur ook kan voorkomen bij andere virale infecties zoals griep, alleen is het percentage daar beduidend lager, namelijk tien procent. Van hen herstelt slechts een derde maar gedeeltelijk of helemaal niet. Bij coronazieken lijken de kaarten beter te liggen.

Uit internationale studies blijkt dat vrouwen eerder dan mannen vatbaarder zijn voor langdurig geur- en smaakverlies, bevestigt Van Gerven. Een echte verklaring is hierover nog niet. Het neemt niet weg dat ze ook mannelijke patiënten begeleidt zoals wijnsommeliers en de uitbater van een kaaswinkel. Wie de geur traint, lijkt vaker kans te hebben op verbetering.

Mensen die corona oplopen en minder geur en smaak ervaren, moeten tijdens hun thuisquarantaine vooral geduld oefenen. “Als na een maand het probleem blijft duren, nodigen we hen uit om op raadpleging te komen. We doen dan een test met het identificeren van geuren waarna we de basistraining opstarten.” Mogelijk is pas na een jaar duidelijk of er verbetering optreedt.