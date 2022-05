Vrouwelijke gevangenen krijgen dit jaar 285.000 gratis menstruatieproducten

In april zaten 504 vrouwen vast in tien van de 36 Belgische gevangenissen. Het gaat om gemiddeld tussen de 4 en 5 procent van de gedetineerden. Die vrouwen hebben vaak een moeilijke levensloop waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor armoede, zegt Lalieux. Voor gedetineerden zonder inkomen bestaan er hygiënekits met maandverband. De anderen, die in de gevangenis werken of een uitkering ontvangen, kunnen de producten bestellen, maar tegen hogere prijzen door de leveringskosten.

“Geen onderscheid”

De regering stelt nu een nieuw project voor om gratis menstruatieproducten ter beschikking van de gevangenen te stellen. Concreet gaat het om deodorants, wegwerpluiers, zeep en shampoo, tandenborstels en tandpasta, maandverband en tampons. Die producten worden verdeeld via de voedselbanken aan verenigingen. In totaal zijn er nu 284.864 maandverbanden en tampons bestemd voor vrouwen in de gevangenis, zegt minister Lalieux.

“We zullen niet stoppen in het jaar 2022. We gaan door met het project om materiële hulp te verdelen via voedselbanken en in gevangenissen. We moeten alle vrouwen ondersteunen, zonder onderscheid te maken. We moeten het risico op onzekerheid in al zijn vormen verkleinen”, voegt de minister daar nog aan toe.

“Vrijheidsberoving mag geen beroving van de waardigheid zijn. Ik verwelkom het initiatief van minister Karine Lalieux. Door hygiënische bescherming te bieden via voedselbanken en in gevangenissen hebben alle vrouwen in moeilijke situaties toegang tot hoogwaardige hygiëneproducten”, reageert minister Van Quickenborne.

Minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS). © BELGA