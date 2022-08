Vrouw springt uit achtbaan Walibi nadat wagentjes vertrekken terwijl ze nog niet vastgemaakt is

Kinepolis ziet bioscoopbe­zoek herstellen na coronapan­de­mie

De bioscopen van Kinepolis hebben in de eerste helft van dit jaar in totaal 13,7 miljoen bezoekers over de vloer gekregen. Dat is vijf keer meer dan in de eerste helft van vorig jaar, maar wel nog altijd minder dan in dezelfde periode van het pre-coronajaar 2019. Dat heeft de onderneming donderdagochtend meegedeeld.

