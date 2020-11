Vrouw ‘per ongeluk’ doodgeschoten door ex, die haar begraaft in het bos

BinnenlandEen Belgische man (68) is door de Franse politie aangehouden na lugubere feiten in de buurt van het drielandenpunt België-Frankrijk-Luxemburg. De man beweert dat hij zijn ex “per ongeluk” heeft neergeschoten. Met een pistool met geluiddemper, dat wel. Daarna raakte hij in paniek en begroef haar in het bos.

France Gérard, een vrouw van rond de 55 jaar, werkte al jaren bij het OCMW in Aarlen. De vrouw woonde in Mont-Saint-Martin, net over de grens in Frankrijk. Afgelopen maandag werd ze opgegeven als vermist. Vrijwilligers gingen in de buurt van haar huis op zoek, maar dat leverde niets op.

Dinsdagnamiddag pakte de politie haar ex-man op. Ze vermoedden dat hij iets met de verdwijning te maken had. France Gérard en Sylvain L. leken voor de buitenwereld jarenlang een gelukkig koppel. Een tweetal weken geleden echter maakte France een einde aan de relatie.

Caravan

Sylvain moest dus vertrekken uit haar huis. Om toch een dak boven zijn hoofd te hebben, zag hij geen andere oplossing dan een caravan, in de bossen van Stockem (Aarlen). Dat viel hem echter zwaar. Op enkele dagen tijd evolueerde hij zo van ‘familieman’ naar ‘marginaal’. Mogelijk wilde hij wraak nemen.

Aan de politie vertelde Sylvain - na veel omwegen - dat hij maandag naar het huis van zijn ex reed. Omdat ze niet thuis was, wachtte hij haar op in de garage. Daar vond hij een geladen pistool, met geluiddemper.

Uitgegleden

Toen France Gérard thuiskwam en haar ex zag, kreeg de vrouw schrik. Ze probeerde te vluchten. Sylvain volgde haar, maar zou uitgegleden zijn in de garage. Daarbij schoot hij haar “per ongeluk” in de rug, zegt hij.

Vervolgens raakte hij in paniek en draaide haar lichaam in een zeil. Hij reed terug naar zijn caravan in het bos. De vrouw werd begraven in een put vlakbij.

Net voor haar verdwijning, zou France Gérard al voor haar leven gevreesd hebben. Ze was ‘s ochtends haar dochter (14) gaan afzetten op school. Ze zou haar dochter ook ophalen, maar daar daagde ze dus niet op. Tegen haar zoon had ze die ochtend nog gezegd, “als mij iets overkomt, zorg dan voor haar”.

Partnergeweld

De politie vond het lichaam van de vrouw donderdag, op enkele honderden meters afstand van de plaats die Sylvain L. had aangegeven. De man, die zijn verklaringen de voorbije dagen verschillende keren wijzigde, is aangehouden op verdenking van ontvoering en moord. Hij werd in 2003 ook al eens veroordeeld voor geweld tegen een ex-vriendin.