Vrouw overleden nadat ze samen met haar man bewusteloos werd aangetroffen in Stavelot

Linkebeek Bewoner overleeft uitslaande brand in Linkebeek niet, twee brandweer­man­nen gered door collega’s

12 februari Bij een uitslaande brand in Linkebeek is vrijdagnamiddag de bewoner van een flat om het leven gekomen. “Door de vlammen was er gewoon geen beginnen aan en moesten we wel wachten op de brandweer”, zucht een buurman, die het slachtoffer nog probeerde te redden. Pas na uren blussen trof de brandweer het slachtoffer aan in zijn flat. Tijdens de bluswerken raakten ook twee brandweermannen bedolven onder het puin.