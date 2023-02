Vrouw met erfelijke aandoening ontslagen op eerste werkdag nadat baas haar tanden ziet

Aantal verkeersdo­den in EU stijgt, maar blijft onder niveau van voor coronacri­sis

Sinds het autoverkeer in Europa na de coronacrisis weer op gang is beginnen te komen, is het aantal verkeersdoden opnieuw gestegen. Vorig jaar vielen er op de Europese wegen 3 procent meer doden in vergelijking met 2021. De cijfers blijven wel onder die van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers over de verkeersveiligheid die de Europese Commissie dinsdag vrijgaf.