Vrouw laat baby’tje van drie maanden achter in wassalon: “Als de moeder niet opduikt, zal de jeugdrechter het kindje plaatsen in een opvanggezin”

Een onbekende vrouw heeft zaterdag op klaarlichte dag een baby’tje achtergelaten in een wassalon in Anderlecht. Op camerabeelden is te zien hoe de vrouw het plots op een lopen zet - en het meisje met haar grote ogen en donkere krullen achterlaat in een buggy. De politie staat voor een mysterie en is op zoek naar tips. Katrien Beyer, verantwoordelijke van het enige vondelingenluik van het land, pleit voor meer opvangmogelijkheden: “Als je in je eentje bevalt in pakweg Charleroi, is het niet evident om helemaal naar Antwerpen te komen.”