Vrouw getuigt hoe ze iets in haar drankje kreeg op café in Brussel: “Huisgenoot vond me bewusteloos naast de toiletten”

Ze had tijdens haar shift één glas bier gedronken, en nadien nog één shotje. “Dat is m’n laatste herinnering van die avond. Tot ik de volgende ochtend wakker werd in mijn bed, nog helemaal aangekleed.” Sarah herinnerde zich niets van wat er gebeurd was. “Mijn huisgenoot vertelde me achteraf dat ze me bewusteloos had gevonden naast de toiletten en dat ze me naar bed heeft gedragen.”