Vrouw doet oproep nadat ze zelf prik weigerde en samen met haar zus op intensieve belandde: “Laat je vaccineren”

“Ik had van mensen gehoord dat ze wat ziek waren geweest na de inenting, maar ik vermoed dat het niet zo erg is als wat mij nu overkomt”, zegt de vrouw vanop haar ziekbed op het VTM NIEUWS. “Ik voel me heel erg vermoeid, moet heel veel hoesten en ben erg kortademig. Ik was bang van een prik (toont haar arm met infusen) en moet je me nu zien. Vandaar dat ik toch wil meegeven: twijfel niet, laat je inenten, want dit wil je niet meemaken.”