Vrouw die vaak op hond Jürgen Conings paste: "Drie weken geleden was hij erg kwaad. Hij had ruzie gehad”

Volgens de vrouw was Conings iemand die kicks nodig had. Hij had al geschillen gehad in het leger, was overgeplaatst en kreeg al sancties. “Dat stoorde hem”, klinkt het. “En toen kon hij niet meer vertrekken naar Afghanistan. Hij moest kiezen tussen zijn vriendin en op missie vertrekken.”

Gebarricadeerd

Sinds Conings spoorloos is, slaapt de vrouw niet goed meer. “De eerste dag heb ik mijn huis gebarricadeerd. Ik dacht dat hij zou terugkomen om zijn hond te halen. Drie weken geleden kwam hij me vragen of ik zijn hond wilde terugkopen van hem. Hij was erg kwaad toen. Zijn wenkbrauw lag open. Hij had drie dagen eerder blijkbaar ruzie gehad. Hij vertelde me dat het een geval van verkeersagressie was, omdat iemand geen voorrang had verleend. Zijn vingers waren gebroken. Heeft dat iets in gang gezet? Geen idee. Hij is in elk geval een gekooid beest nu. Hij is op hol geslagen. Maar voorlopig heeft hij nog niemand kwaad gedaan.”