Vrouw die haar man verloor bij carnavalsdrama in Strépy, schrijft open brief aan doodrijder

De man die bijna anderhalf jaar geleden zes carnavalisten doodreed in het Waalse Strépy-Bracquegnies, is al weer thuis. Met een enkelband weliswaar, maar voor Pasqualina Salandra is het te veel om te behappen. Ze raakte zwaargewond bij het drama, haar man is één van de doden. “De dader kan zijn mama nu omhelzen”, schrijft ze in een open brief. “Mijn zoontje krijgt die kans niet meer. Zijn papa is dood.”