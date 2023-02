Vrouw Bart De Pauw na “vermoedelijke zelfmoordpoging”: “Bart zat de laatste tijd heel diep”

Lijst Dedecker opnieuw naar de kiezer? Jean-Ma­rie twijfelt nog: “Heb zin om het kot in brand te steken, maar heb nog 400 weken te leven en elke keer ik naar Brussel ga, boet ik 4 uur aan levenskwa­li­teit in”

Blaast Jean-Marie Dedecker LDD nieuw leven in? Hij zegt dat hij het zelf niet weet. De partij, die sinds 2014 enkel op gemeentelijk vlak actief is, heeft erover gepraat, en volgens Dedecker vroegen al vier burgemeesters om in 2024 een nationale verkiezingslijst in te dienen. “Ik hou van de barricades. En als ze dan aan je mouw trekken om er nog eens op te springen, dan kriebelt dat wel. Maar er zijn nog twee andere opties: N-VA kan me opnieuw vragen, of ik stop ermee.”