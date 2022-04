Vrouw (41) overleden bij brand in Doornik

Absoluut record: in maart scheen de zon 227 uren en 14 minuten in Ukkel

De afgelopen maand scheen de zon in Ukkel 227 uren en 14 minuten, tegenover normaal 125 uren en 45 minuten. Het gaat om een record sinds de start van de metingen in 1887. Het vorige record dateerde van 1931. Toen werd in Ukkel 213 uren en 49 minuten zon gemeten, zo blijkt uit het klimatologisch maandoverzicht van het KMI.

