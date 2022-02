Vrouw (21) laat leven bij oversteken van gesloten spooroverweg in Eigenbrakel

Een vrouw die vanochtend op spoorlijn 124 (Brussel-Charleroi) in Lillois-Witterzée (Eigenbrakel) de sporen probeerde over te steken terwijl de slagbomen gesloten waren, is aangereden door een trein en overleden. Dat heeft de woordvoerder van het parket van Waals-Brabant gemeld.