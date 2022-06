“Vroeger ging het om enkele miljoenen, nu tientallen”: drugsbendes in Molenbeek strijden om territorium na twaalf schietpartijen in tien maanden

De Croo: "Veiliger om IS-moe­ders en kinderen terug te halen"

“De analyse van OCAD is dat het veel veiliger is om de moeders en kinderen naar hier te brengen, dan ze daar te laten en er geen controle over te hebben.” Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) dinsdag in 'De Ochtend’ op Radio 1 gezegd over de repatriëring afgelopen nacht van Belgische IS-vrouwen en kinderen uit kampen in Syrië.

21 juni