“Vroeg of laat wordt alle asbest gevaarlijk”: Groen wil Vlaams saneringsfonds

Chauffeur die inreed op carnavals­stoet Strépy geeft toe dat BMW was opgedreven

De chauffeur die in de vroege ochtend van 20 maart inreed op de carnavalsstoet in Strépy, heeft toegegeven dat hij te snel reed, in een wagen die bovendien opgevoerd was. Dat zegt zijn advocaat in gesprek met SudInfo. Bij het ongeval kwamen zes mensen om het leven, een dertigtal anderen raakten gewond.

6:51