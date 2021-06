Vrijwillige vaccinatie met Johnson & Johnson voor min-41-jarigen goedgekeurd: Minister Beke legt bij VTM NIEUWS uit hoe dat moet

Mensen jonger dan 41 jaar zullen er binnenkort vrijwillig voor kunnen kiezen om gevaccineerd te worden met het vaccin van Johnson & Johnson. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist. De inschrijving zal vanaf 16 juni gebeuren via de reservelijst Qvax. In de studio van VTM NIEUWS legt minister Wouter Beke uit hoe dat moet.

De optie om mensen jonger dan 41 vrijwillig en geïnformeerd te laten kiezen voor het vaccin lag al langer op tafel, en is nu definitief afgeklopt na een advies van de taskforce Vaccinatie. In een aantal andere Europese landen, waaronder Denemarken, kan dat al.

De ministers van Volksgezondheid beslisten enkele weken geleden om tijdelijk een leeftijdsgrens van 41 jaar in te stellen voor het Janssen-vaccin van Johnson & Johnson, net zoals bij het vaccin van AstraZeneca. Ze deden dat naar aanleiding van een zeer zeldzame nevenwerking met ernstige trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na vaccinatie.

De optie om vrijwillig voor Johnson & Johnson te kiezen zal vanaf 16 juni geïmplementeerd worden in de reservelijst Qvax, die daar op dit moment voor wordt aangepast. Kandidaten zullen daarbij moeten aangeven dat ze op de hoogte zijn van de zeer zeldzame bijwerkingen. Wie aangeeft bereid te zijn om gevaccineerd te worden met een J&J-vaccin, kan opgeroepen worden door het vaccinatiecentrum wanneer er een vaccin beschikbaar is. Deze uitnodiging komt dus niet per post, maar via sms en/of mail.

Een inschrijving op QVAX resulteert niet automatisch in een uitnodiging voor het Janssen-vaccin. De persoon kan nog altijd even goed voor een ander type vaccin opgeroepen worden wanneer hij/zij bovenaan de reservelijst staat en er een ander vaccintype beschikbaar is gekomen. De vaccins voor mensen die via QVAX worden opgeroepen, worden volgens dezelfde prioriteiten verdeeld als via het reguliere kanaal, dus van oud naar jong.

Wachten op leveringen

In de praktijk blijft het ook nog wachten op nieuwe leveringen van het vaccin van Johnson & Johnson, om te weten hoeveel mensen precies in aanmerking zullen komen. Tot nu toe bleven de leveringen van Johnson & Johnson bijzonder beperkt met slechts 312.400 dosissen. 124.000 zijn er daarvan toegediend.

Ook voor de komende weken blijft het erg onduidelijk hoeveel vaccins er nog geleverd zullen worden. Het blijft wachten op een beslissing over miljoenen dosissen die ingehouden worden tot het rapport van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA klaar is. De FDA was een aantal weken geleden overgegaan tot bijkomende inspecties in een fabriek in de VS na kwaliteitsproblemen bij de productie.

“In het beste scenario mag Europa de komende weken 35 miljoen J&J-vaccins verwachten, waarvan 900.000 voor België”, zei Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce Vaccinatie zaterdag. “In het slechtste geval krijgt Europa er slechts 18 miljoen, waarvan 450.000 voor België. Het is duidelijk dat dat een vertraging voor onze vaccinatiecampagne zou betekenen.”

