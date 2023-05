Vrijdag start zaak tegen man die Ilse Uyttersprot vermoordde omdat zij hem ‘koeioneerde’: “Ik heb altijd gezegd dat dit kon gebeuren, maar men wilde mij niet geloven”

Update WEERBE­RICHT. Zon, zon en nog eens zon, maar opgelet: aan zee kan wind spelbreker zijn

We staan voor een heerlijk verlengd pinksterweekend, met de zon in de hoofdrol. Het kwik stijgt in het binnenland vlot boven 20 graden, aan zee kan de wind echter spelbreker zijn met slechts 16 à 17 graden tot gevolg. Volgende week houdt het mooie weer aan, met temperaturen die volgens onze weerman Frank Duboccage donderdag en vrijdag plaatselijk zelfs 25 graden kunnen halen. Volgens NoodweerBenelux is het de komende tien dagen zelfs beter weer bij ons dan in het zuiden van Europa.