Vrijdag opnieuw Overlegcomité, premier De Croo: “Blijft alles gunstig evolueren, dan kan er over aanpassingen gepraat worden”

De coronacijfers blijven voorlopig dalen in ons land . Hebben we redenen om optimistisch te zijn? En zijn versoepelingen op korte termijn mogelijk? In de studio van VTM Nieuws maakt Alexander De Croo (Open Vld) een stand van zaken op.

Morgen is de eerste werkdag na de kerstvakantie. Mogelijk kijken veel werknemers uit om met elkaar te toasten op de werkvloer. “Dat is het laatste wat we moeten doen”, waarschuwt De Croo. “We willen elkaar allemaal een beter jaar wensen, maar dat gebeurt best niet fysiek”, aldus de premier.

Quote “Telewerk blijft een verplich­ting, ook morgen. Iedereen weet dat nieuwjaar­re­cep­ties absoluut uit den boze zijn Alexander De Croo

“Telewerk blijft een verplichting, ook morgen. Iedereen weet dat nieuwjaarrecepties absoluut uit den boze zijn.” Maar hoe gaat dat gecontroleerd worden? “Morgen gaat er een nieuwe fase in van de controle op het telewerken. Het aantal controles zal fors opgeschaald worden”, legt de premier uit bij VTM NIEUWS.

Heel wat reizigers keren uit het buitenland terug en De Croo maakt zich sterk dat er sinds zaterdag zeer veel wordt gecontroleerd in de luchthavens en de stations of iedereen het Passenger Locator Form heeft ingevuld. “Bovendien is er zeer veel extra testcapaciteit beschikbaar zodat mensen die terugkeren uit een rode zone onmiddellijk een test kunnen laten afnemen.”

Volledig scherm Een agent controleert de documenten van een aankomende reiziger op Brussels Airport. © REUTERS

Geen politiestaat

Maar sommige burgemeesters hebben helemaal geen zin om sheriff te gaan spelen en te controleren of mensen wel degelijk in quarantaine blijven. Jean-Marie Dedecker zegt dat hij geen Gestapo wil zijn. “Ik begrijp dat. We leven niet in een politiestaat”, zegt de premier. “We gaan dit niet doen werken door aan elke deur een politieagent te posteren om te zien of de mensen thuis blijven.” Hij rekent op het gezond verstand van iedereen.

Quote We houden de situatie zeer goed in de gaten, ook in de grens­streek met Nederland Alexander De Croo

De premier verklaart dat we zeer waakzaam moeten zijn voor de Britse variant, maar extra maatregelen dringen zich nog niet op. “We houden de situatie zeer goed in de gaten, ook in de grensstreek met Nederland. Mochten we zien dat het de verkeerde kant uitgaat, dan zullen we bijkomende maatregelen nemen.” Het sluiten van de grenzen is vooralsnog niet aan de orde. “Vandaag hebben we maatregelen die streng zijn, maar ook stabiel zijn. Al weken aan een stuk gelden in ons land dezelfde maatregelen. En de overgrote meerderheid van de mensen houdt zich er ook aan. Ik wil de mensen daarvoor ook danken.”

Complexe logistieke operatie

Overmorgen start de echte vaccinatie-campagne bij ons. “We hebben dat zeer goed voorbereid”, meent De Croo.

Quote Tegen eind deze maand zullen alle bewoners van de woonzorg­cen­tra een eerste dosis gekregen hebben, en dat is toch relatief snel Alexander De Croo

“Er zijn een aantal landen - vooral buiten Europa - die verder staan. Tegen eind deze maand zullen alle bewoners van de woonzorgcentra een eerste dosis gekregen hebben, en dat is toch relatief snel.”

In een interview vorige week sloot viroloog Marc Van Ranst niet uit dat er toch hier en daar vertraging kan optreden. “Logistiek is dit zeer complex. Dat vaccin is voor iedere Belg even belangrijk. Ik heb vertrouwen in onze mensen dat ze dat op een juiste manier voorbereid hebben en ook zullen kunnen toedienen.” De premier begrijpt de frustratie van de jongeren die ook sneller een vaccin willen hebben. “Maar het is logisch dat we voorrang geven aan de mensen die het meest kwetsbaar zijn.”

Versoepelingen

Mensen snakken naar versoepelingen. Dat blijkt uit de illegale feestjes en het verzet tegen de regels zoals de avondklok. Is er ruimte voor versoepelingen op korte termijn? “De cijfers evolueren in de goede richting. Er zijn wel een aantal aandachtspunten zoals de Britse variant en mensen die terugkeren uit het buitenland”, benadrukt de premier. “Maar mijn gevoel is dat we eerder de goede richting aan het uitgaan zijn.”

Quote Als de cijfers gunstig blijven evolueren, dan is het logisch dat we gaan kunnen spreken over een aantal aanpassin­gen Alexander De Croo

De winkeliers vragen om weer met twee te mogen winkelen nu de koopjesperiode begint. Ook de kappers willen opnieuw aan de slag. “Ik begrijp die vraag, maar ik ga daar nu niet op ingaan”, zegt de premier in de studio van VTM NIEUWS. “Ik zal me baseren op de cijfers. Geef ons nog een paar dagen of een week de tijd om te kijken hoe de cijfers verder evolueren. Blijft alles gunstig evolueren, dan kan er over aanpassingen gepraat worden. Maar ik ga daar geen datum opplakken. Ik zou graag perspectief geven, maar valse hoop geven is volgens mij slechter. Als het verder de goede richting uitgaat, dan gaan we natuurlijk een aantal dingen toelaten.”

Normaal gezien vindt er komende week vrijdag een nieuw overlegcomité plaats, onthult De Croo.

Hoopvol

In een gesprek met De Zondag keek premier Alexander De Croo eerder al hoopvol naar de toekomst, maar beseft hij ook dat het nieuwe jaar een reeks uitdagingen met zich mee zal brengen. “Het vrije leven is helaas nog niet helemaal terug.”

Volgens De Croo zal de grootste uitdaging zijn om de mensen gemotiveerd te houden nu de vaccinatiecampagne is gestart. De regels zullen niet meteen losgelaten worden, benadrukt hij. “Ook wie gevaccineerd is, moet zich aan de maatregelen houden. Het vrije leven is helaas nog niet helemaal terug.”

Quote Wil u terug naar de kapper, hou u dan aan de regels Alexander De Croo

“Als de cijfers verder dalen, en we duiken onder de 800 besmettingen per dag, dan moet er iets mogelijk zijn. We hebben dat dus allemaal samen in handen”, verklaart hij. “Wil u terug naar de kapper, hou u dan aan de regels.”

De Croo richt zijn blik naar het einde van de zomer. Tegen dan zou zeventig procent van de bevolking gevaccineerd moeten zijn en zouden we opnieuw een ietwat normaal leven kunnen leiden. “Dat is het perspectief dat ik kan geven”, besluit de premier.