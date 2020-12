Vrijdag nieuwe stap voor schadevergoedingen in zaak Lernout en Hauspie, tien jaar na strafrechtelijke uitspraak

Voormalig bankier L&H maakt mensen 1,5 miljoen euro lichter en krijgt 4 jaar cel: “Maar hij is zélf slachtof­fer”

23 december Een voormalige bankier uit Ieper, die ook bij een nevendossier in de zaak Lernout & Hauspie was betrokken, werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, de helft met uitstel, en een geldboete. De man lichtte mensen voor in totaal 1,5 miljoen euro op, geld dat zou worden geïnvesteerd in projecten in Ghana en Dubai.