Vrijdag hinder bij Brussels Airport door nationale betoging: “Vragen luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen”

Steeds meer misdrijven gepleegd door jongeren en kinderen: in sommige gevallen zelfs jonger dan 6 jaar

Het aantal jongeren dat in België een misdrijf pleegt, is de voorbije vijf jaar gestegen van 59.473 naar 65.377. Opvallend in die cijfers van het Openbaar Ministerie is de soms erg jonge leeftijd van de 'daders': 2.264 zijn tussen de 6 en 12 jaar, in 191 gevallen gaat het zelfs om kinderen jonger dan 6. Dat schrijft De Zondag.

