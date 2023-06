Vriendinnen van Ilse Uyttersprot getuigen over Jurgen D.: “Ik vond zijn gedrag niet oké. ‘Het is geen kind’, zei ik haar”

Droogte voorlopig nog onder controle: “We moeten wel spaarzaam blijven omgaan met water”

De huidige grondwaterstanden zijn een stuk beter in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De droogte die ons komende tijd te wachten staat, kan echter nog roet in het eten gooien. “De toestand is op dit moment niet zorgwekkend, maar het is belangrijk om spaarzaam met ons water te blijven omspringen”, stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.