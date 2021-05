Vriendin van Conings in exclusief interview: “Ik weet niet meer wat ik moet geloven over Jürgen. Ik wil bewijzen”

LIVE. Tiental huiszoekin­gen in heel het land: zoekactie verplaatst zich van park naar netwerk rond Jürgen Conings

13:25 De zoektocht naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings heeft ook vrijdagnacht niets opgeleverd. De man is al spoorloos sinds maandagavond. Hij had bedreigingen geuit tegen viroloog Marc Van Ranst en plande mogelijk een aanslag tegen structuren van de staat en mogelijk tegen een moskee. Uit gerechtelijk onderzoek blijkt dat hij zijn actie “dagenlang” heeft voorbereid. Wellicht is hij zwaar bewapend. Volg hier LIVE de klopjacht op Jürgen Conings.