Vriendin van Conings gaat niet mee in speculaties

Volgens hem heeft zijn cliënte enorm slechte weken achter de rug na de verdwijning van de man met wie ze zeven jaar samen is geweest .”Er waren de vele vragen van politie, justitie en pers. Vrijdag is mijn cliënte zelfs nog opgepakt. Ze heeft een nacht in de cel doorgebracht, maar ze is altijd sereen gebleven en is altijd blijven meewerken. Uiteindelijk is ze ook niet in verdenking gesteld.” Een dag na haar vrijlating kreeg ze te horen dat haar partner overleden was. “Ergens was dat een opluchting. Het was een optie waar ze rekening mee hield. Maar anderzijds is het ook heel hard aangekomen. Tenslotte zijn ze vele jaren samen geweest.”