Vriendin Jurgen Conings: “Die man op wie het hele land jacht maakt: in hem herken ik ‘mijne Jurgen’ niet”

19 mei ‘Tegenwoordig moet je dus naar de ‘Cooke & Verhulst Show’ kijken om te weten hoe we onze vrijheid mogen benutten.’ Dat sms’te een parlementslid gisteren. Hij was niet de enige politicus die geënerveerd was over de rechtzetting van Jan Jambon. Ook Joachim Coens (CD&V) liet voor één keer het gewauwel achterwege: ‘Is dat de manier waarop we mensen informeren?’ Meer dan vijftien jaar geleden vond Geert Bourgeois dat politici beter weg bleven van entertainmentprogramma’s. Vandaag communiceert zijn partij in een latenightshow over de vrijheid van alle Belgen. O tempora, o mores!