Vriendin Jürgen Conings: “Die man op wie het hele land jacht maakt: daarin herken ik ‘mijne Jürgen’ niet”

Gwendy (46) leeft naar eigen zeggen al twee dagen in een nachtmerrie, waaruit ze maar niet wakker wordt. Ze weet totaal niet wat in het hoofd van haar vriend Jürgen Conings (46) om ging, toen hij met een auto vol wapens op de vlucht sloeg en dreigde met een aanslag tegen het regime. “De man waar de politie nu al twee dagen jacht op maakt, en wiens foto in alle kranten staat: die ken ik niet. Dat is niet ‘mijne Jürgen’, niet mijn lieve vriend die zo’n goede papa is voor onze kinderen.”