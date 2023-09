Vrienden van Van Quickenborne plasten niet één maar drie keer tegen combi. Minister: “Ik was daarbij niet aanwezig en was er niet van op de hoogte. Al de rest is stemmingmakerij”

Volgens de bewakingsbeelden - die de VRT nieuwsdienst kon inkijken - werd tijdens het verjaardagsfeestje van minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) niet één maar wel drie keer tegen een geparkeerde politiecombi geplast. Op de laatste beelden zou de minister ook zelf te zien zijn, omstreeks 4 uur ‘s nachts. Hij opende toen zelf de deur van de combi. “Om hem goed te sluiten”, klinkt het in een officiële reactie. “Al de rest is stemmingmakerij.”

KIJK. Dronken gasten plassen tegen combi na verjaardagsfeest Van Quickenborne

Er was al heel wat heisa over de gebeurtenissen tijdens het verjaardagsfeestje van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dat vond plaats op 14 augustus, “Quickie” werd vijftig. Maar niet veel later raakte bekend dat bewakingscamera’s registreerden hoe drie gasten tegen een politiecombi plasten. Die stond voor de villa van de minister geparkeerd in het kader van de beveiliging van de minister nadat een ontvoeringspoging door het drugsmilieu verijdeld werd.

De VRT nieuwsdienst kon de beelden inkijken en daarop zou te zien zijn dat er niet één, maar drie keer geplast werd. En nog kwalijker voor de minister zelf: hij is ook op de beelden te zien. Als hij rond 4 uur ‘s nachts één van de laatste gasten naar buiten begeleidt. Volgens de VRT maakte hij op dat moment ook een beweging, alsof hij zou plassen. Daarna kijken ze op de gsm van de minister - naar wat is onduidelijk - en beginnen ze te lachen.

Foto’s in combi

De beelden reconstrueren het verjaardagsfeest in verschillende fases. De gefilmde gasten dragen telkens een witte outfit, de dresscode van de avond. Op de eerste beelden is te zien hoe drie van hen naar buiten komen. Twee mannen plassen tegen de combi, een derde maakt beelden. Daarna gaan de twee in de politiecombi zitten. Die is leeg, maar blijkbaar niet gesloten. Het duo poseert gretig voor de foto.

De interpreta­tie van de beelden die daarvan bestaan, zijn suggestief en bewijzen helemaal niet dat ik op de hoogte was van wat er zich uren daarvoor heeft afgespeeld. Vincent Van Quickenborne

Daarna een sprongetje naar iets na 22 uur. Eén van de twee mannen die eerder al eens tegen de combi plaste, komt terug naar buiten. En hij heeft duidelijk zijn plekje gevonden. Want opnieuw plast hij tegen de politiewagen.

Volgens VRT duiken net na middernacht nog eens zes personen op straat op. De twee mannen die al eens tegen de combi plasten, doen dat opnieuw. Een van hen opent ook weer de deur, terwijl een andere man tegen de bumper van de combi schopt.

“Niet op de hoogte”

De minister verklaarde eerder al verschillende keren dat hij niet op de hoogte was van de feiten. Hij vertrok een dag later op vakantie en zei dat hij pas toen via de media ingelicht werd. De beelden die VRT kon inkijken, sluiten zijn versie niet volledig uit. Maar ruggesteunen doen ze de minister toch alleszins ook niet.

Ik heb de politiecom­bi geopend en gesloten omdat die niet goed in het slot hing. Vincent Va Quickenborne

Want om 4 uur komt Van Quickenborne zelf in beeld. Volgens VRT samen met een andere gast, allebei met een glaasje teveel op. Ze lachen en op de stoep leunt de minister achterover en doet alsof hij gaat plassen. Een verwijzing naar wat er eerder die avond gebeurd zou zijn? Dat bewijzen de beelden alvast niet. Daarna kijken ze naar de telefoon van de minister. Wat ze zien, doet hen lachen. Maar gaat het om de foto’s in kwestie? Ook dat is niet duidelijk.

Het incident wordt door het parket van Kortrijk onderzocht. Maar daar willen ze geen commentaar geven op de beelden. “Het onderzoek loopt volop”, klinkt het.

“Stemmingmakerij”

“Zoals ik eerder al heb gezegd zijn de feiten degoutant en verleen ik mijn volle medewerking aan het onderzoek. Ik herhaal dat de politie die dag in dag uit instaat voor de veiligheid van ons allen alle respect verdient. Hetgeen daar is gebeurd staat haaks op mijn appreciatie voor hun werk. Hetgeen de politie het voorbije jaar heeft gedaan voor de veiligheid van mijn gezin en mezelf, daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Ik wil mij nogmaals voor het gedrag van die mensen excuseren”, reageert de minister.

“Over de feiten zelf wil ik opnieuw heel duidelijk zijn: ik wist daar niets van tot het in de pers is gekomen. Ik heb mijn huis niet verlaten tot ik de laatste gast heb uitgelaten omstreeks 3.30 uur, tot zijn taxi er was. Dat was verschillende uren na de incidenten. De interpretatie van de beelden die daarvan bestaan, zijn suggestief en bewijzen helemaal niet dat ik op de hoogte was van wat er zich uren daarvoor heeft afgespeeld. Ik was niet bij de plasincidenten aanwezig en ik was daarvan niet op de hoogte. Dat is de enige waarheid. Al de rest is stemmingmakerij. Ik heb de politiecombi geopend en gesloten omdat die niet goed in het slot hing.”

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). © Maxime Petit

“Ik heb inderdaad staan lachen, heb mijn gsm bekeken om een selfie te nemen en het kan goed zijn dat ik gebaren heb gemaakt die in het licht van wat er enkele uren eerder is gebeurd tot verkeerde interpretaties kunnen leiden maar die zijn niet correct. Degenen die zeggen dat daaruit zou blijken dat ik op de hoogte was van het wangedrag, die zijn ter kwader trouw. Ik heb mijn verjaardag gevierd. En uiteraard heb ik daarbij pintjes gedronken. Daar is niks mis mee. Ik heb mij de voorbije jaren heel hard ingespannen voor een betere justitie. Ik zal dat blijven doen. Ik sta recht in mijn schoenen.”

Politievakbonden reageren misnoegd

De politievakbonden reageren misnoegd aan de VRT. Carlo Medo, voorzitter van het NSPV, hoopt dat de hele zaak tot op het bot uitgezocht wordt. “Wij vinden dit eigenlijk geweld tegen de politie. Maar als we dat zeggen krijgen we te horen dat het maar om een combi gaat, een object. En dat klopt, maar die combi staat wel symbool voor het gezag voor de politie”, zegt hij. “We leven in een maatschappij waarin respect voor de politie ver te zoeken is. Maar als we dat zelfs binnen de vriendenkring van onze minister van Justitie niet kunnen krijgen. Waar dan nog wel?”

Vlaams Belang vraagt ontslag

Vlaams Belang vraagt dat Van Quickenborne opstapt als minister van Justitie. “Het is duidelijk dat Van Quickenborne over dit plasincident gelogen heeft”, zegt Kamerlid en voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Gisteren verklaarde hij nog op live televisie dat hij niet op de hoogte was van het incident tijdens zijn verjaardagsfeest en dit net zoals iedereen via de pers heeft moeten vernemen. Nu blijkt dat hij zelf aan de baldadigheden deelnam. Niet alleen zijn vrienden, maar ook hij zelf spuwt in het gezicht van de politie.”

Het Vlaams Belang is net zoals de politievakbonden misnoegd over het gedrag van de minister. “Genoeg is genoeg”, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas. “Wij willen dat de videobeelden onmiddellijk vrijgegeven worden en dat Van Quickenborne opstapt. Wie geen respect heeft voor de politie is het niet waard om minister te zijn.”

Ook N-VA vindt dat minister niet kan aanblijven

N-VA-kamerlid Yngvild Ingels meent dat Van Quickenborne niet kan aanblijven als hij onjuiste verklaringen heeft afgelegd. “Als Van Quickenborne werkelijk onjuiste verklaringen heeft afgelegd over het incident, dan kan hij simpelweg niet aanblijven. Dit gaat over mensen die hem dag en nacht beschermen en zijn grootste respect verdienen,” zegt Yngvild Ingels.

Partij behoudt vertrouwen

Waarnemend voorzitter van Open VLD Tom Ongena behoudt het vertrouwen wel. “Ik heb het gevoel dat men iets probeert te zoeken dat er niet is”, zei hij maandagavond. “Ik steun hem nog, omdat de feiten zoals ze nu overkomen niet tonen dat hij bij het incident zelf betrokken is”, zei Ongena maandagavond tijdens een voorzittersdebat dat door VOKA was georganiseerd.

“Uit de info waar ik op dit moment over beschik, weet ik dat hij niet bij het incident zelf betrokken is. Ik heb het gevoel dat men iets probeert te zoeken dat er niet is”, aldus Ongena, die hoopt dat de feitelijke daders zwaar gestraft worden.