Vrienden van neergestoken Ismaël (17) nemen afscheid: “Daar zat ik, voorovergebogen over mijn beste vriend, terwijl zijn bloed aan mijn handen kleefde”

Jambon: “Niet de regering zal het klimaat redden, wel de industrie en de kennisin­stel­lin­gen”

8:00 “Hadden we twee jaar geleden geweten van de PFOS-vervuiling, dan stond deze maatregel al in het regeerakkoord”, klinkt het bij Jan Jambon (N-VA), in wiens regering het principe ‘de vervuiler betaalt’ naar eigen zeggen heilig is. “Het is onbegrijpelijk en ontoelaatbaar dat een bedrijf anno de 21ste eeuw bewust de grond vervuilt. 3M zal dan ook de rekening krijgen”, zegt de minister-president in een interview met De Zondag.