Vrienden van Jules V. blijven hem ook na klopjacht steunen: “Dit was een noodkreet om hulp”

Wat de jongen gedaan heeft die gisteren opgepakt werd na een grote klopjacht was een noodkreet om hulp. Dat zeggen zijn vrienden aan VTM Nieuws. Volgens psychiaters had veel vermeden kunnen worden als Jules V. meteen de juiste hulp gekregen had.

De jongeman lag in de knoop met zichzelf. Zijn familie wist dat en probeerde al jaren om hem te helpen. Als minderjarige werd hij verschillende keren opgenomen in een jeugdinstelling. Nu hij achttien jaar geworden is, is de hulp echter abrupt gestopt.

De ontsporing die zijn ouders voorspelden, kwam er gisteren effectief. De jongen werd met een airsoftwapen gezien in de buurt van de campus van de Vives-hogeschool. Uiteindelijk werden meer dan tienduizend studenten in Kortrijk en Waregem binnengehouden.

Veel telefoontjes

Kelsy Hombecq en Jersey Verbauwhede schrokken toen ze erachter kwamen dat hun vriend gezocht werd. Jules was volgens hen vriendelijk en genereus. Ook zij wisten dat het niet goed met hem ging. Hij belde de laatste tijd heel vaak, recent zelfs midden in de nacht.

“Hij ging niet veel kwaad doen”, stelt Hombecq. “Verder dan kattenkwaad, zoals bijvoorbeeld een vuilbak omschoppen, ging het niet. Hij was een grappenmaker die nooit iemand pijn zou doen. Zoiets hadden we nooit verwacht. Dit was Jules niet.”

“Hoofd niet laten hangen”

“Ik ben er ook zeker van dat zijn gedrag gisteren niet bedoeld was om iemand pijn te doen”, vult Verbauwhede aan. “Hij wilde gewoon laten zien dat hij er nog is.”

Hun deur staat nog altijd voor hem open. “Hij mag zijn hoofd nu niet laten hangen. Als er problemen zijn, mag hij altijd komen praten. Hij moet zich wel laten helpen. Hij zal wel beseffen dat zijn daad niet de juiste manier was om hulp te krijgen.”

Aanbod voor één nacht

Drie weken geleden ging de familie met Jules naar een ziekenhuis in Kortrijk voor dringende psychische hulp. Het hospitaal ontkent echter dat ze toen niet geholpen werden. Er kwam een aanbod om hem een nacht in observatie te houden, maar daar ging het gezin niet op in. Volgens het ziekenhuis is het trouwens heel moeilijk om een meerderjarige gedwongen vast te houden voor een langere tijd.

“Toen het gezin drie weken geleden aankwam, zijn ze ontvangen door een spoedarts die een uitgebreide analyse heeft gedaan”, stelt Serge Vanderschueren als hoofdgeneesheer van het AZ Groeninghe. “De patiënt is toen binnen de twee uur naar de urgentiepsychiatrie gestuurd en ook daar is er de hele tijd interactie geweest om te bepalen of er nood was aan een gedwongen opname. Die nood was er niet.”

Gevaar

Een gedwongen opname kan pas gebeuren wanneer de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor de samenleving. Wanneer de dokters besluiten dat dit niet het geval is, moet de patiënt in kwestie zelf ook meewillen. “Wanneer een meerderjarige patiënt niet op het aanbod ingaat, dan kan er ook geen opname plaatsvinden”, legt Vanderschueren uit.

“Die mensen hebben het voorstel voor een opname van één nacht afgeketst. Ze stonden op een wachtlijst voor hun zoon voor een psychiatrische instelling, maar die organisatie was niet te bereiken. Het was toen wel duidelijk dat ze echt zochten naar een plaatsing in een psychiatrische instelling.”

“Geen kwaadwillige bedoelingen”

Na zijn arrestatie in Avelgem werd V. door de politie verhoord. Het parket vraagt zijn aanhouding op basis van verboden wapendracht en het verspreiden van valse berichten, waardoor het gevaar voor een aanslag ontstond. De onderzoeksrechter zal morgenvoormiddag beslissen of hij aangehouden of (onder voorwaarden) vrijgelaten wordt. Volgens zijn advocaat had de jongeman “geen kwaadwillige bedoelingen”.

“Internering zou ramp zijn”

Als de onderzoeksrechter het parket volgt, wordt er waarschijnlijk een deskundige aangesteld om Jules te onderzoeken. Psychiaters zijn ervan overtuigd dat er dan een proces in gang wordt gezet met een desastreus einde. Jules zal hoogstwaarschijnlijk ontoerekeningsvatbaar verklaard worden en geïnterneerd worden. Dat wil zeggen dat hij jarenlang in een psychiatrisch centrum belandt. En dat zou een ramp zijn, zeggen psychiaters.

“Ik hoop dat er andere oplossingen gevonden worden”, stelt Kirsten Cathoor van de Vlaamse Vereniging voor Psychiaters. “Een psychose bij een achttienjarige jongen onder invloed van drugs moet op een andere manier behandeld worden. Er is heel veel expertise in de reguliere geestelijke gezondheidszorg.”