Vresse-sur-Semois al enkele dagen zwaarst getroffen gemeente van het land, maar volgens burgemeester is “toestand onder controle”

Vresse-sur-Semois in de provincie Namen prijkt sinds vrijdag helemaal bovenaan de lijst van meest besmette Belgische gemeenten. Volgens de recentste cijfers van Sciensano werden er in Vresse-sur-Semois de voorbije twee weken 3.412 bevestigde gevallen op 100.000 inwoners geteld. Burgemeester Arnaud Allard valt uit de lucht in de kranten van Sudpresse: “Wij werken met andere cijfers, de toestand is onder controle.”

Ter vergelijking: de zogenaamde incidentie - het aantal vastgestelde nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners de voorbije veertien dagen - is in Brussel momenteel 950. In Vresse-sur-Semois is dat dus meer dan 3,5 keer zoveel, met omgerekend 3,41 besmette personen op 100 inwoners. De Waalse gemeente gaat zo Aubel in Luik vooraf, dat nu een incidentie heeft van 2.638 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners (of: 2,64 op 100) over de voorbije twee weken.

Vresse-sur-Semois is een klein, landelijk dorp met amper 2.579 inwoners. In absolute cijfers werden er de laatste veertien dagen 88 nieuwe besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Dat lijkt weinig, want in Brussel, bijvoorbeeld, werden er in diezelfde periode 1.758 nieuwe gevallen geregistreerd. Maar daar was dat op een inwonersaantal van 185.103. In absolute cijfers is het veel grotere Brussel weliswaar veel zwaarder getroffen, maar in verhouding tot het aantal inwoners krijgt Vresse-sur-Semois wel degelijk hardere klappen.

Vertrouwelijke cijfers

Toch verontrusten deze cijfers de jonge burgemeester van Vresse-sur-Semois, Arnaud Allard (29), allerminst. Hij komt zelfs compleet uit de lucht gevallen als Sudpresse hem naar een reactie vraagt. “Ik ben helemaal niet op de hoogte van deze cijfers. Ik kan u verzekeren dat de toestand rustig en onder controle is in Vresse-sur-Semois.” Allard heeft naar eigen zeggen andere cijfers ter beschikking, die van het agentschap AViQ. Die zijn volgens hem veel nauwkeuriger en geven ook brandhaarden van besmettingen aan. Maar: ze zijn vertrouwelijk en worden niet publiekelijk gedeeld, aldus nog de burgemeester aan Sudpresse. “Ze tonen aan dat we midden oktober ergens een piek hebben bereikt en dat ze sindsdien constant dalen.”

Dat gaat lijnrecht in tegen de vaststellingen van Sciensano, want het gezondheidsinstituut ziet sinds eind oktober net een forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Vresse-sur-Semois. Vrijdag ging het volgens Sciensano zelfs om 171 nieuwe gevallen. Klopt niet, volgens de burgmeester. Hij beweert dat zijn gemeente, net als tijdens de eerste golf, juist enorm gespaard blijft.