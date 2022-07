VREG deelt boete uit aan Fluvius wegens niet naleven van kerntaken en dreigt met nog meer sancties

Het is de eerste keer dat de regulator effectief een boete int bij de distributienetbeheerders. Als werkmaatschappij van de netbeheerders krijgt Fluvius de boete van 700.000 euro omdat het er niet in is geslaagd maandafrekeningen voor aardgas mogelijk te maken. Leveranciers kunnen dergelijke maandafrekeningen aanbieden in plaats van jaarlijkse afrekeningen. Voor elektriciteit is dat mogelijk, maar voor aardgas is Fluvius er niet in geslaagd dat te ondersteunen, klinkt het bij de Vreg.