Vrees voor onrust in ons land groeit: ook in Maasmechelen en Turnhout wordt opgeroepen tot opstand

In Nederland zijn protesten tegen de coronamaatregelen en de avondklok gisteren voor de derde dag op rij uitgemond in gewelddadige rellen . Ook bij ons groeit de vrees voor onrusten na een aantal verontrustende berichten op sociale media. In Maasmechelen werd gisteren een molotovcocktail richting het huis van een oud-burgemeester gegooid. “Maasmechelen, we gaan beginnen", is te horen op videobeelden van het incident.

Op sociale media circuleert sinds dit weekend de oproep om zaterdag over te gaan tot een opstand in Maasmechelen, naar aanleiding van de coronamaatregelen. “Heel Maasmechelen in opstand”, klinkt het. Intussen bestaat er ook al een besloten groep waarin de actie zou worden voorbereid. De politie is een onderzoek gestart. “De politie neemt dit zeker serieus, ook al blijft het voorlopig bij een bericht op sociale media”, zegt Johnie Nijs, woordvoerder van politie LaMa, erover.

Maandagavond gooide een jongeman er een molotovcocktail richting het huis van oud-burgemeester Georges Lenssen (Open Vld). Op sociale media dook een filmpje op van een jonge Maasmechelaar die een molotovcocktail aansteekt. Hij staat voor de woning van de oud-burgemeester en roept ‘Maasmechelen, we gaan beginnen’. Na het gooien, ploft de fles kapot op de grond met een grote vuurbal als gevolg. Op het einde van het filmpje, dat slechts acht seconden duurt, hoor je de dader nog lachen. Ook naar deze feiten is de politie een onderzoek gestart.

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) veroordeelt het organiseren van de ‘opstand in Maasmechelen’ en spreekt na de molotovcocktail over een verwerpelijke daad. “Dit is totaal onverantwoord. Het is echt een kaakslag voor iedereen die vecht tegen corona, en voor de vele hulpverleners die hun leven al maanden riskeren.”

Turnhout

Ook in Turnhout circuleert sinds dit weekend een oproep om rel te schoppen op sociale media. “Zaterdag 30 januari verzamelen op Grote Markt Turnhout”, staat te lezen in de oproep. “Kom best gekleed in het zwart, we gaan Turnhout op ze kanker kop zetten. Neem bijvoorbeeld vuurwerk mee etc.” In het bericht wordt ook opgeroepen om de boodschap verder te delen.

Handelaars die het bericht onder ogen kregen, hebben hun ongerustheid geuit bij het stadsbestuur. De politie in Turnhout is op de hoogte van de oproep tot amok en houdt en vinger aan de pols. “We hebben de bron nog niet kunnen achterhalen, maar we vermoeden dat het een uitloper is van het recente geweld in Nederland”, vertelt korpschef Roger Leys.