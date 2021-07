Vrees voor nog veel meer vermisten

Hongersta­king van sans-pa­piers in Begijnhof­kerk en ULB beëindigd, staatsse­cre­ta­ris Mahdi (CD&V) reageert “opgelucht”

21 juli De hongerstaking van sans-papiers in de Begijnhofkerk in Brussel is minstens voorlopig beëindigd. Dat is bevestigd door een woordvoerder van de hongerstakers aan VTM NIEUWS. Vanaf morgen gaat iedereen naar de neutrale zone, die is ingericht op enkele honderden meters van de Begijnhofkerk. Ook de actievoerders in de ULB schorten hun actie op. De hongerstaking op de campus van de VUB is voorlopig nog gaande. Daar zal later vandaag nog onderhandeld worden door Dokters van de Wereld. De hongerstakende mensen zonder papieren zullen de kans krijgen om een verblijfsvergunning te krijgen via artikel 9bis van de Verblijfswet, of artikel 9ter, zo meldt de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR).