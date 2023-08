Vrees voor meer daklozen na maatregel De Moor (CD&V) tegen mannelijke asielzoekers

AZG zegt dat er momenteel al sprake is van chaos door een gebrek aan onderdak voor asielzoekers, terwijl ze daar recht op hebben. “Gezien het grote aantal mensen dat nu al op straat slaapt en de kraakpanden die nu moeten sluiten (zoals die in de Wetstraat op donderdag), denken we dat deze beslissing de chaos alleen maar zal verergeren”, luidt het. “Deze ontoelaatbare beslissing dreigt, na twee jaar crisis waarin de plaatsen voor alleenstaande mannen al zeer beperkt waren, een nieuwe toestroom van dak- en thuislozen te veroorzaken in de hoofdstad en elders in België.”