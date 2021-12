Vrees voor fileleed door noodwerken op Antwerpse ring dit weekend: “Laat je niet verrassen, vermijd die omgeving!”

Het verkeer zal er tussen Deurne en Merksem het hele weekend over één in plaats van vier rijstroken moeten. "We verwachten dat dat zaterdagochtend al vanaf 7 uur tot files kan leiden", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Ernstige hinder

Woensdagmiddag zorgde een soortgelijke situatie, die weliswaar slechts een uur duurde, al voor een file van voor de Kennedytunnel en dit weekend belooft weinig beterschap. "Er is dan minder verkeer dan op een weekdag, maar het is op die plaats eigenlijk altijd wel druk", zegt Bruyninckx. "Op een normale werkdag spreken we van 85.000 voertuigen, op een zaterdag van 76.000 en op een zondag toch nog altijd van 68.000. We verwachten dit weekend dus echt wel ernstige hinder met hoog oplopende wachttijden."

Omgeving vermijden

De Liefkenshoektunnel zal tolvrij worden gemaakt zodra dat nodig is en de R2 door het havengebied zal voor het verkeer dat vanuit het Waasland richting Nederland moet dus het belangrijkste alternatief worden. In het algemeen luidt het advies van het Verkeerscentrum echter: tracht de omgeving te vermijden. "Bereid je voor en volg de situatie goed op via onze website", klinkt het nog.

Richting Gent/Brussel blijven alle rijstroken open en wordt er geen hinder verwacht.

