Vrachtwagen zakt door wegdek en veroorzaakt gaslek in Laken.

Antwerpen maakt zich opnieuw op voor toestroom aan Nederlan­ders

Het belooft weer druk te worden in Antwerpen vandaag. Afgelopen dagen was er al een toestroom van Nederlanders in de winkelstraten en ook nu zal het niet anders zijn. Het treinverkeer kampte met enorme drukte. En de eerste files op de E19 van Breda richting Antwerpen stapelen zich op. Het is ook bijzonder druk op de A12.

13:51