Vrachtwagen vliegt in brand op E411, chauffeur overleden

Meer gevaarsitu­a­ties in kinderop­vang toegeschre­ven aan overbezet­ting en personeels­te­kort

In heel 2022 zijn er in Vlaanderen 345 gevaarsituaties gemeld in de kinderopvang. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de 163 meldingen in 2021 en bijna een verviervoudiging tegenover de 99 meldingen in 2020. Dat blijkt uit cijfers die Bruno Vanobbergen, waarnemend administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien, in het Vlaams Parlement heeft genoemd.