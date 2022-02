Vraag sans-papiers ongegrond, Dienst Vreemdelingenzaken kan dossiers blijven behandelen

De Franstalige Brusselse burgerlijke rechtbank heeft een vraag afgewezen van vijf mensen zonder papieren die wilden dat de behandeling van hun dossiers en die van andere voormalige hongerstakers door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) on hold zou worden geplaatst. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) maandag. Volgens hem is de uitspraak een goede zaak: “Dat betekent dat mensen een beslissing krijgen en weten waar hun toekomst ligt."

Het vijftal maakte deel uit van de 475 mensen die vorig jaar in Brussel in hongerstaking gingen met als doel hun situatie te laten regulariseren. Uiteindelijk werd de hongerstaking stopgezet. Bij de actievoerders leefde de hoop dat hun dossiers soepeler zouden worden behandeld. Maar tijdens een hoorzitting in de Kamer maakten zowel staatssecretaris Mahdi, als DVZ-topman Freddy Roosemont en speciaal gezant Dirk Van den Bulck duidelijk dat daar geen sprake van kon zijn.

"Indien we een soepelere behandeling geven aan mensen die een hongerstaking organiseren in een kerk, krijg je morgen tientallen nieuwe acties", aldus Mahdi. Er zijn geen criteria afgesproken en er is altijd zeer duidelijk meegegeven dat er geen soepeler behandeling zou komen, luidt het. "Ik heb hen altijd beloofd dat ik menselijk naar de dossiers zal blijven kijken. Dat gebeurt ook zo. Maar een beleid waarin ik soepeler ben voor mensen die hongerstaken, dat lijkt me allesbehalve een menselijke aanpak."

150 beslissingen verstuurd

Vijf sans-papiers trokken naar de rechtbank met de vraag de behandeling van hun en andere dossiers tijdelijk te bevriezen, in afwachting van de uitspraak in een andere zaak. De rechter oordeelde echter dat die vraag ongegrond was, zodat er nog steeds dossiers mogen worden behandeld.

Volgens cijfers van het kabinet-Mahdi zijn er ondertussen 150 beslissingen verstuurd. Dat gaat over 173 mensen. Daarbij kregen 35 een positief antwoord en 137 een negatieve beslissing. Eén persoon is vertrokken en daardoor is deze aanvraag zonder voorwerp. Er zijn nog beslissingen genomen en die worden verstuurd bij een positieve woonstcontrole. Die gebeurt door de gemeenten.